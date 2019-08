Brolukning og opgravet gågade får skylden: Tiger-butikken flyver væk fra Middelfart

Flying Tiger har på landsplan sat gang i en større spareplan, og i starten af 2020 lukker butikken i Middelfart.

Middelfart: I det nye år bliver der en butik mindre at handle i i Middelfart. Med udgangen af januar 2020 kan du ikke længere finde sjove og skøre sager i Flying Tiger-butikken. En skrantende økonomi har taget livet af butikken. - Vi mangler kunder. Det er generelt i Middelfart. Det er en udfordring, når broen (Den gamle Lillebæltsbro, red.) er lukket, og gågaden er gravet op. Vi har mange kunder, der kommer fra Erritsø, men de kører ikke over den nye bro (Den nye Lillebæltsbro, red.) for at handle, siger Maria Jerrild Jessen, der er Flying Tiger Copenhagens distriktschef for Fyn og Sydjylland. - Vi så det også sidste år, hvor broen var lukket hele sommeren, siger hun og fortæller, at det især er Middelfart-butikken, der oplever en stor nedgang, mens andre af kædens butikker ikke har oplevet det på samme måde. Så brolukningen og den opgravede gågade får skylden for de svigtende kunder, og distriktschefen fortæller, at butikken ellers har kørt fint i de år, den har ligget i byen. - Nu skal vi have et godt efterår og en god julehandel, men det er megaærgerligt for byen, siger hun. Der er en enkelt fastansat medarbejder i butikken og ellers et antal ungarbejdere. - Vi prøver at få personalet omplaceret. Det vil vi helst, siger Maria Jerrild Jessen.

Det er gravearbejdet og lukningen af Den gamle Lillebæltsbro, der får skylden for, at Tiger-butikken lukker. Foto: Mia Harm Madsen

- Det er jeg ked af Fyens Stiftstidende har tidligere beskrevet, at Flying Tiger Copenhagen kom ud af 2018 med et underskud på lidt over en halv milliard kroner, mens salget i butikskæden i øvrigt gik frem. En spareplan skulle vende udviklingen, hvor det blandt andet blev meldt ud, at butikker, der ikke tjente penge, skulle lukkes eller flyttes til nye adresser. Formand for Middelfart Handel Kjeld Johansen beklager lukningen af Tiger-butikken i Middelfart: - Jeg vidste ikke noget om det, og det er jeg da ked af at høre. Det er rigtig træls, siger han. - Vi er godt klar over, at lukningen af lillebæltsbroen (Den gamle Lillebæltsbro, red.) har været hård ved byen, og det har vi også tidligere gjort opmærksom på, understreger Kjeld Johansen. - Det er tankevækkende, at broen har været vej for 10.000-12.000 biler i døgnet. Bilerne har fundet en anden vej at køre, og den effekt for handelslivet er svær at gennemskue, siger handelsstandsformanden, der ser frem til, at Den gamle Lillebæltsbro genåbner 5. oktober efter en omfattende - og langstrakt - renovering ad flere omgange. - Vi krydser fingre for, at folk kommer tilbage og handler de steder, de gjorde før, bemærker Kjeld Johansen.

Tiger-butikken er for tiden godt klemt inde, mens gågaden i Middelfart bliver opgravet og forskønnet. Foto: Mia Harm Madsen

Udlejere har et ansvar I marts talte Kjeld Johansen sammen, at i alt ni lokaler i Middelfarts midtby stod tomme. I den kommende tid vil Middelfart Handel i samarbejde med paraplyorganisationen Brobygning Middelfart gå mere systematisk til værks for at få gang i de tomme butiksvinduer igen. - Vi vil gerne i tættere dialog med dem, der har lokalerne stående tomme. Vi synes også, at de har en del af ansvaret for, at der kommer liv i butikkerne. Man skal måske tænke anderledes, end man har været vant til, siger Kjeld Johansen. - Men mit indtryk er også - heldigvis - at vi ikke er den handelsby, der er hårdest ramt. Vi har også formået at få nye butikker til byen, tilføjer han. Det har onsdag ikke været muligt at få en kommentar fra Brobygning Middelfarts direktør Lene Lawaetz til denne artikel.