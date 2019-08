Direktør for Brobygning Middelfart, Lene Lawaetz, er på trapperne med konkrete initiativer, der skal vende stemningen omkring butikslivet i Middelfart, efter Tiger-butikken senest har meldt ud, at den lukker i starten af 2020.

Paraplyorganisationen Brobygning Middelfarts direktør Lene Lawaetz, der arbejder for både turist-, erhvervs- og butikslivet, undrer sig over butikslukningen og peger på, om det også kan skyldes eksempelvis ændrede forbrugsmønstre.

Og derefter handlede hun ved at sende en pressemeddelelse til Fyens Stiftstidende og Melfar Posten, hvor hun kommer med en usædvanlig melding om, at hun garanterer, at "Middelfart ender ikke som en spøgelsesby med tomme butikslokaler, et skræntende handelsliv og butikker, der hiver efter vejret", som der står beskrevet.

Kom og vær med til at hjælpe butikslivet i Middelfart by, når Fyens Stiftstidende/Melfar Posten på torsdag arrangerer gå-hjem-møde om butikslivet i samarbejde med paraplyorganisationen Brobygning Middelfart.Det foregår i Brobygning Middelfarts lokaler i Nygade 2, Middelfart, fra klokken 16.30 til 18.Det er en tyvstart af lokalerne, der ellers først bliver taget i brug efter en omgang maling.Brobygnings-direktør Lene Lawaetz giver en status på, hvilke initiativer paraplyorganisationen har i støbeskeen overfor butikslivet.Vej- og trafikchef Uffe Høybye fortæller om seneste nyt om renoveringen af gågaden.Brobygning Middelfart serverer lidt at drikke og snacks.Alle er velkomne - og man kan møde op på aftenen.Skriv dog gerne på forhånd på nordvest@fyens.dk , hvis du deltager.

Hun mener nemlig, at det er kundernes positive tilgang og ikke mindst vilje til at bruge butikkerne i Algade fremfor eksempelvis at handle på nettet, der gør den store forskel, når det handler om at få skabt liv i de tomme lokaler.

Skilte med billeder af gågaden før, under og efter er nemlig under produktion, som skal give et billede af, hvad man har i vente, mens man kanter sig rundt mellem afspærringer, perlesten og gravemaskiner.

I sidste uge meldte Flying Tiger ud, at man lukker butikken i Middelfart i starten af 2020. Dermed bliver der fra næste år endnu et tomt butiksvindue i Middelfart by.Men hvordan vender man udviklingen? Og hvilke butikker mener du, at vi skal gå efter at tiltrække til Middelfart?Skriv gerne din løsning i kommentarfeltet under artiklen på Fyens.dk eller skriv til nordvest@fyens.dk I de kommende uger sætter Fyens Stiftstidende fokus på butikslivet i Middelfart.Du kan tippe os, hvis du mener, at der er emner, vi bør tage op. Eller du har en konkret historie, du gerne vil dele med os - og læserne.Samtidig hylder Melfar Posten butikkerne i kampagnen Byens Bedste, hvor du kan være med til at afgøre, hvilke butikker der løber med priserne. Kampagnen slutter med en stor prisuddelingsfest 5. oktober, 2019.Sæt kryds i kalenderen.

Dialog med udlejerne

Vej- og trafikchef Uffe Høybye oplyser, at man i kommunen umiddelbart ikke har kutyme for at skilte med alle projekter, men man gør det i visse tilfælde. Han kalder det en grundlæggende god idé med mere oplysning.

- Grundlæggende har vi en eller anden forpligtelse til at fortælle om, hvad vi har gang i. Det er altid en diskussion, hor mange resurser vi skal smide efter det. Og jeg er da spændt på, hvad der kommer af illustrationer, siger Uffe Høybye, der tilføjer, at det ofte kan være svært at visualisere sådanne slags projekter som belægning af en gågade.

Udover skilte er Brobygning Middelfart gået i dialog med udlejerne, fortæller Lawaetz:

- Udlejerne er villige til at tænke anderledes og tage skridtet videre i forhold til at udvikle byen. Vi har gang i en god og konstruktiv dialog, og jeg tør godt love, at jeg snart kan løfte sløret for, hvad vi arbejder henimod, siger hun og nævner blandt andet, at det er vigtigt at tiltrække flere specialbutikker, så Middelfart kan leve op til sit navn som Specialisternes by.

Direktøren supplerer, at man på sigt vil udbrede alle eller dele af initiativerne til resten af kommunen.