Broarbejde alle ugens dage: Vanskelig mission kræver stop for togtrafik

Lillebælt: Der skal arbejdes alle ugens dage fra klokken 7 morgen til klokken 22 aften, hvis tidsplanen på 35 uger til den sidste del af renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro skal holde.

- I 2018 blev der sat begrænsninger på arbejdet på grund af støj. Har I tilladelser på plads til at arbejde alle ugens dage?

- Vi har søgt både Fredericia og Middelfart kommuner om tilladelse til at arbejde inden for den ramme, og det håber vi at få ja til. Vi er kommet længere væk fra beboelse på Jyllands-siden, men vi har blandt andet et hotel på Fyns-siden at tage hensyn til, siger projektleder Janie Ipsen, Vejdirektoratet.

- Men I forventer at tidsplanen på 35 uger holder?

- Det tror vi på, siger Janie Ipsen.

- I sætter arbejdet i gang i en vinterperiode. Hvordan ser tidsplanen ud, hvis der melder sig hård vinter?

- Vi er selvfølgelig nødt til at tage et vist forbehold, hvis der pludselig ligger to meter sne, men arbejdet, vi skal i gang med, er ikke som sådan vejrfølsomt, siger Janie Ipsen.

Brorenoveringen har været en belastning for erhvervslivet især i Middelfart, og der har således været pres på for at få renoveringen afsluttet hurtigere. Med den aktuelle tidsplan er der tale om lukning i fem uger færre, end det var meldt ud i første omgang.