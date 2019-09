Bro genåbnet med brunsviger og romkugler: Slut med de megalange køer

Den Gamle Lillebæltsbro blev genåbnet fredag morgen klokken 7. Det skete med smil, glædesdyt og brunsviger til de første bilister. Flere holdt i kø for at komme over broen fra morgenstunden klokken 7.

- Jeg glæder mig rigtig meget til, at broen genåbner, så vi kan få vores almindelige arbejdsdag tilbage igen, og vi kan få vores borgere frem i tide, forklarede chaufføren, der ofte har holdt i kø fra motorvejen og ind til Middelfart by.

Efter snoreklipning og interview gik borgmestrene ned til de ventende bilister. I dagens anledning var der 2000 brunsviger til uddeling blandt de bilister, som kørte over broen for første gang siden 29. januar.

- Lad os gå sammen frem, for det er næsten symbolsk, at vi kan være med til at åbne her. Broer er en konstruktion med metal og asfalt, men det er i høj grad også en bro mellem mennesker. Folk i Fredericia og Middelfart har historisk været tæt sammen, og vi arbejder meget tæt sammen som kommuner. Unge mennesker kommer tættere på uddannelser, voksne får kortere til arbejde, handelsliv og det kulturliv, der udspiller sig i området, lød det fra Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd.

Det var også en stor dag for bilisterne, og her markeres det med Dannebrog, at den vigtige forbindelse mellem Middelfart og Fredericia er genåbnet. . Foto: Peter Leth-Larsen

Nu bliver det nemmere

Da barrieren blev flyttet fra vejen, var der smil fra bilisterne. Flere af dem fik en kort snak med politikerne - og en brunsviger. Fredericias viceborgmester Susanne Eilersen var glad på de to byers vegne.

- Det får stor betydning, at broen er genåbnet. Vi har lige hørt, at 11.000 biler kører over hver dag. Vi har set i Erritsø, hvor stor betydning det har. Vi har haft megalange køer hver eftermiddag og hver aften. Vi har også set et dyk i den handel, der foregår mellem byerne, men det vil garanteret komme tilbage igen. Det er altså bare lidt længere at køre ud på motorvejen, og det bliver stressende. Nu bliver det nemmere, sagde Susanne Eilersen.

Vejdirektoratets projektchef Janie Winther Ipsen, var glad for at se de mange tilfredse bilister.

- Nu har vi generet trafikken samlet i 32 uger her i 2019, og trafikanterne har glædet sig meget til åbningen. Vi kan se, de holder i kø herude, og det er dejligt at aflevere broen tilbage til dem, sagde projektchefen, som har oplyst, at broen kan holde i 50 år efter renoveringen.

Dog er der en mindre lukning planlagt i løbet af efteråret.

- Vi arbejder stadig nede under broen, men det vil ikke genere trafikanterne. Så har vi to weekendspærringer i november til at fjerne den midlertidige skærm, der er mellem jernbanen og kørebanen. Her spærrer vi for trafikken, så vi kan hejse skærmen ud, sagde Janie Winther Ipsen.

Fejringen af den genåbnede bro fortsætter fredag, hvor der er koncerter i Middelfart by fra klokken 15.30.