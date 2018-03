I Brenderup er borgerne ekstra glade for at handle varer på nettet. Byen modtager således flest pakker pr. husstand i Middelfart Kommune, viser tal fra Post Nord.

Brenderup: Nye tal fra Post Nord viser, at Brenderup lægger sig forrest som den by i Middelfart Kommune, der modtager flest pakker pr. husstand. Hele 10,9 pakker har posten således i snit leveret til hver husstand i 5464 Brenderup i det forgangne år, oplyses det i en pressemeddelelse.

Ifølge Post Nords seneste undersøgelse af danskernes e-handel ses det også med al tydelighed, at det er den hurtige og fleksibel levering, der spiller ind, når danskerne vælger at handle på nettet.

- Tre ud af fire danskere forventer at få deres vare senest to dage efter, de har bestilt den i netbutikken. Og ni ud af 10 vil selv bestemme, hvordan og hvor de får leveret varen. De ønsker for eksempel selv at kunne vælge imellem levering til døren, et aftalt sted på bopælen eller på posthuset i supermarkedet, så man kan hente pakken, mens man alligevel er ude og handle, siger Jørgen Fischer.

Danskernes nethandel er generelt steget de senere år med tocifrede rater. Noget som Fyens Stiftstidende også tidligere har sat fokus på set i lyset af lokale butikker og handelsdrivende, der til gengæld må dreje nøglen om. Senest kan nævnes tøjbutikken Trilou, der i øjeblikket holder ophørsudsalg. /EXP