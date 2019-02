Brenderup: Troels Bech om at være en del af noget, der er større end dig selv

Tidligere fodboldchef om vinderkultur i et foredrag, hvor overskud går til Kenya-projekt

Brenderup: - Det handler om mennesker og det, der sker mellem mennesker. Og det handler om at være en del af noget, der er større end dig selv.

Sådan siger fynboen Troels Bech selv om et foredrag, den tidligere professionelle fodboldspiller, fodboldtræner i OB og sportsdirektør for Brøndby med mere er aktuel med i Brenderup Aktivitetscenter torsdag 7. marts klokken 19.

Emnet er "Vinderkultur", og i sit foredrag drager Troels Bech på sin egen måde paralleller fra sportens verden til blandt andet erhvervslivet, foreningslivet og de konstellationer, hvor mennesker i øvrigt arbejder sammen.

I en pressemeddelelsen om foredraget hedder det, at foredraget bidrager til større selvforståelse både i forhold til sig selv, men også overfor de andre "på holdet". Med andre ord kan det give fornyet inspiration til at udvikle samarbejdet i organisationen.

Det fremhæves, at målgruppen især er virksomheder, institutioner, sportsklubber og foreninger, der ønsker et godt samarbejde med fokus på hele holdet.

Arrangører er foreningen Cheptigit Primary School - Kenya i samarbejde med Brenderup Aktivitetscenter. Hele overskuddet går til arbejdet i Kenya.

I foreningen "Projekt Cheptigit Primary School - Kenya" arrangeres der løbende arrangementer for at få indtægter til at arbejde med udviklingen i det fattige område af Kenya, hvor foreningen har arbejdet siden 2009.

Der er entré på 100 kroner. Billetter kan allerede nu købes i aktivitetscenteret.