Brenderup Realskole har fået 70.000 kroner til kunstprojekt

Brenderup: Brenderup Realskole har i år søgt midler fra LB Foreningen, som hvert år donerer penge til kunstsponsorater, der inddrager elever og samtidig skaber et værk af kulturel og kunstnerisk værdi.

Det er femte år, der uddeles midler og Brenderup Realskole har været så heldige at modtage 70.000 kroner fra LB Foreningen til SFO'ens 3.klasses projekt i det kommende skoleår. Steffan Herrik, som tidligere har samarbejdet med 3. klassetrin på Brenderup Realskoles SFO om deres afgangsprojekter, skal være den kunstneriske leder af projektet og han beskriver det således: "En ruminstallation til nysgerrighed og forundring. Et rum der sætter fantasien fri og åbner for nye tanker. Værket vil blive et grafisk værk bestående af billeder, skulptur, objekter, assemblage og collage. Værket tænkes videre frem at kunne bruges i pædagogisk øjemed." Ideen er, at Steffan Herrik og børnene sammen skaber en totalinstallation i form af et helt lille univers - et forundringsrum, hvor man kan fordybe sig. Alting går hurtigt i dag og ikke mindst for børnene, derfor skal de i projektet skabe et rum, hvor man kan gå ind og forundre sig og lade tankerne flyve frit. Projektet skal foregå i september 2019.