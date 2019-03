Brenderup: En flok garvede fynske jazzmusikere med rødder i blandt andet Tiptoe Bigband slår i fritiden gækken løs i Two Tone Chilli Jazzband, der fredag 5. april kl. 20 gæster Brenderup Højskole.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Brenderup Højskoles Musikforening, der arrangerer koncerten.

- Ganske ubeskedent kalder bandet sig "byens bedste bud på en fest" med dets finurlige buket af swingende, funky rumstér-jazz uden at gå på kompromis med et hyggeligt sceneshow og musikalsk spændvidde, hedder det.

Bandet dyrker en autentisk New Orleans-sound, men det musikalske materiale har fået en personlig overhaling med masser af kendte numre.

Det hele begyndte for 11 år siden i Svendborg under navnet Summertime Jazzband. I dag består Two Tone Chilli Jazzband af Stefan Ringive, John Kristensen, Thomas Buchteitz, Jon Bjarnason og Søren Pedersen.

Pris: 100 kr. for medlemmer, 50 kr. for unge og 140 kr. for alle andre. Billetter kan købes på Fyensbilletten og i Brenderup Hus.