Bred opbakning til stor satsning: - Tre mio. kr. er mange penge, men...

Begivenheder skal koordineres og planlægges bedre ved hjælp af en ny paraplyorganisation. Her fra en tidligere jazzfestival på Torvet. Arkivfoto: Mette Mørk.

Med tre millioner kroner i ryggen fra Middelfart Kommune om året er Middelfart Handel, Middelfart Erhvervsforening og Middelfart Turistforening på vej til at gå sammen i en ny paraplyorganisation for at løfte byen. En investering, der kommer flere til gode, mener byrådets partier.

Middelfart: En god idé og en investering i fremtidens velfærd i kommunen. De vendinger går igen blandt partierne i byrådet i Middelfart, efter offentliggørelsen af en ny organisation, der skal løfte Middelfart på parametre som bosætning og vækst. Middelfart Handel, Middelfart Erhvervsforening og Middelfart Turistforening er på vej til at pulje kræfterne i en ny organisation, der skal være en overbygning på de respektive foreninger og samle handel, turisme og erhverv. Organisationen har fået arbejdstitlen "Middelfart i Udvikling". Til driften får organisationen årligt tre millioner kroner af Middelfart Kommune, og der skal blandt andet ansættes en direktør samt en-to projektmedarbejdere. Selv om tre millioner kroner lyder af meget, er der ifølge Morten Weiss-Pedersen (K) tale om en lille detalje i det store regnskab. - Tre millioner kroner er for os borgere mange penge, men set i forhold til hele det budget, vi har inden for eksempelvis ældre- eller skolesektoren, er det bare en lillebitte detalje, som ikke vil have den store effekt. Det ville virkelig være at smøre leverpostejen tyndt ud, siger han og understreger: - Hvis vi ikke investerer i udvikling og dét, der trækker turister, borgere og virksomheder til, stagnerer vi i Middelfart. Så er der ikke så mange til at betale for den kernevelfærd, vi skal have.

Udvikling skal give mere velfærd Kaj Johansen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget medgiver, at de tre millioner årligt ville gøre godt i budgettet på hans område. - Det her er en investering på den lidt længere bane, og jeg håber, den lykkedes og på sigt kan give vores og de andre udvalg penge at lave velfærd for, uddyber Kaj Johansen. SF's Mikkel Dragmose-Hansen supplerer: - Det er en måde at investere i opmærksomhed omkring Middelfart på, så vi kan skrabe flere begivenheder og arbejdspladser til. Det er en investering i velfærd, ellers bakkede vi ikke op om organisationen, siger SF'eren. Flere partier lægger vægt på, at erhvervslivet gerne må spæde til i forhold til kommunens bidrag. Blandt andre Enhedslisten: - Vi forventer selvfølgelig, at andre også byder ind i forhold til, at de forhåbentlig også får en gevinst. Det er ikke kun skatteborgerne, der skal bruge pengene på den her overbygning, understreger Paw Nielsen. DF's Steffen Daugaard er mere lavpraktisk: - Min personlige drøm er en årskalender, så man hele tiden kan se, hvad der foregår fra jazz til sport og keramik. Der sker rigtig meget, og hvis man blev bedre til det i foreningerne, kunne man undgå at stjæle hinandens frivillige og deltagere, påpeger han. Venstres Regitze Tilma har med egne ord befundet sig i lidt af et dilemma, men har dog til sidst lagt sig fast på at vende tomlen opad. Nu er spørgsmålet, hvor pengene helt præcist skal komme fra. - Det er lidt uklart. Vi skal finde pengene på budgettet, og det skal være en konkret forhandling, siger Regitze Tilma, der spår, at den nye organisation ikke kun kommer Middelfart by til gavn, men hele kommunen. I de kommende uger skal de tre foreninger på deres generalforsamlinger tage stilling til projektet - og om de pågældende bestyrelser skal gå videre med planerne eller ej.