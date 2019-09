Brandvæsenet viste det nyeste udstyr frem: Skal bekæmpe brand fra oven

112-dagen på Middelfart Brandstation vokser sig år for år større. Lørdag fandt masser af store og små nysgerrige sjæle vej til Mandal Allé.

Middelfart: Det er ikke længere nok at kunne betjene en sprøjte eller trække i røgdykkerdragten, når en brand skal bekæmpes.

En del af indsatsen foregår fra oven, og Trekantområdets Brandvæsen er ved at have sit droneberedskab på plads.

Det kunne man blandt meget andet opleve lørdag, da brandstationen i Middelfart afholdt åbent hus, hvor der var masser af blå blink til stede samt diverse andre beredskaber, man kalder på, når en ulykke af forskellig art er ude.

Den frivillige brandmand Peder Skelskov er én af ni nyuddannede dronepiloter i Trekantområdets Brandvæsen. Dronestyrken holder til på brandstationen i Fredericia og har været et år til halvandet om at blive etableret, fortalte han og viste den største drone frem, der kunne flyve selv i en "let byge".

- Der er et almindeligt kamera og et termisk kamera, så vi kan se forskellige temperaturer, og om det er ild eller en person, siger Peder Skelskov, der bestod droneuddannelsen i foråret.