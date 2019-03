Brandtilbud blev et tilløbsstykke: Så har Guldkronen atter åbne døre efter brand

Middelfart: Onsdag middag duftede der bedre på Guldkronen, end der gjorde den 11. februar, hvor tagetagen gik i brand og skadede store dele af bygningen.

Det krævede halvanden måneds arbejde, før bygningen igen kunne tages i brug. Det blev den så gjort med manér onsdag, hvor værtsparret Henrik og Lotte Rasmussen havde brandtilbud i form af brændende kærlighed, røget brie, brændevin og en øl at skylle efter med.

Derfor var luften denne dag tyk af hyggesnak og en duft af bacon. Alle stole var besat, og det samme var restaurantens kalender, for flere havde sørget for at booke sig et bord i god tid.

- Vi har måttet suspendere bordbestillinger, for vi havde par siddende ved firmandsborde, og det gik jo slet ikke. Så vi har rykket folk sammen to og to ved bordene, selv om de ikke kendte hinanden. Det kom de så til, forklarede Henrik Rasmussen, der selv var i fuld sving med at servere og servicere.

Ved frokosttid sad der omkring 140 mennesker og nød godt af brandtilbuddet, og i løbet af hele dagen regnede Henrik Rasmussen på, at der ville komme omkring 300 mennesker igennem.

- Jeg havde ikke regnet med, at der ville komme så mange mennesker, men jeg havde frygtet det. Det er som om, at Middelfart har været ét stort åbent fængsel, hvor det eneste sted, man ikke kunne komme ind, var Guldkronen, siger han om den overvældende interesse, der var for at deltage på Guldkronens åbningsdag.