Brandlukket værtshus åbner snart igen: - Vi var ikke klar over, vi betød så meget

Værtshusfar Henrik Rasmussen satser stærkt på at kunne genåbne Guldkronen i løbet af uge 13, efter en brand hærgede tagetagen. I øjeblikket er der ved at blive sat nye gipslofter op. De gamle blev ødelagt af vand i forbindelse med slukningsarbejdet. Foto: Peter Leth-Larsen.

Ejere bliver holdt skadesløse

Det er i første omgang restauranten, værtshusejeren forventer at åbne op for med udgangen af marts, hvorefter der skal et arbejde i gang med at genopbygge førstesalen.

Malerier og møbler er ved at blive rengjort hos et skadeservicefirma i Fredericia, og Henrik Rasmussen forventer ikke at tabe penge på de seks lukkede uger.

- Vi har en driftstab-forsikring, så på den måde bliver vi holdt skadesløse. Forsikringsselskabet har været meget rare at have med at gøre i hvert fald, nævner han og glæder sig over den store opmærksomhed og opbakning, han og konen har oplevet.

Massevis af kommentarer fra nær og fjern er strømmet ind. Der er sågår kommet hilsener fra turister fra Tyskland og Holland, der en gang har besøgt Middelfart-værtshuset.

- Det var vi også lidt overraskede over. Vi var egentlig slet ikke klar over, at vi betød så meget for Middelfart, som vi gør, understreger Henrik Rasmussen.

Guldkronen beskriver sig selv som Danmarks eneste fem-stjernede værtshus. Det har eksisteret under samme navn siden 1933.