Brandfolk rykkede ud til brand i madras på psykiatrisk afdeling

Middelfart: Torsdag over middag måtte brandfolk fra Trekantområdets Brandvæsen i Middelfart rykke ud, da alarmen gik på Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

Alarmen gik klokken 13.38, og indsatsleder Ulrik Strehle oplyser, at der var tale om brand i en madras.

- Personalet på stedet havde selv slukket det, da vi kom frem, men der var en del røg, forklarer indsatslederen.

Brandfolkene hjælp derfor med at få luftet ud.

- Vi røgventilerede ved at trække vores overtryksventilatorer ind. Det handler om at få lavet nogle åbninger og få skabt noget gennemtræk, siger Ulrik Strehle, der tilføjer, at Psykiatrisk Afdeling selv stillede med to ventilatorer til opgaven.

Det er langt fra første gang, brandfolkene bliver kaldt ud til Psykiatrisk Afdeling. Eksempelvis i starten af december, da formentlig noget madlavning skabte røgudvikling. Men da man ikke kunne finde en præcis årsag, blev det noteret som en blind alarm, og der blev sendt en regning, som ifølge takstbladet løber op i 7756 kroner.