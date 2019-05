Brandfolk kæmpede 14 timer mod flammerne: Politiet har fundet formodet brandårsag

Der var ingen dyr eller mennesker på gården. Men allerede kort efter, at ilden var opstået, havde den spredt sig og første længe styrtede sammen stykke for stykke med høje brag. Ilden åd sig også videre til gårdens to andre længer. Angiveligt spredte ilden sig så hurtigt på grund af vejret, fortalte Trekantbrand til Fyens Stiftstidende lørdag aften.

Både brandvæsen og politi var massivt til stede, og Trekantbrand fik hjælp fra mandskabet i Middelfart og Fredericia. Der blev brugt fire autosprøjter, fem tankvogne, en redningskran og droner. Ved 23.30-tiden blev flere af de ekstra mandskaber sendt hjem. Sammen med Beredskabsstyrelsen, seks brandfolk, en lift fra Middelfart-stationen og en sprøjte fra Ejby-stationen arbejdede Per Møller Jensen med slukningsarbejdet igennem natten.

- Vi kørte hjem klokken otte i morges med de sidste køretøjer. Da jeg overtog var branden under kontrol, så vi har brugt det meste af natten på efterslukningsarbejde. Vi har stille og roligt fået os arbejdet igennem sammenstyrtede bygninger og sikret, at alt ild var slukket, siger han.

Asperup: I omkring 14 timer var brandfolk i gang med sluknings- og efterslukningsarbejdet af branden, der opstod i en gård i Asperup lørdag aften ved 18-tiden. Det fortæller Per Møller Jensen, der er indsatsleder hos Trekantbrand og overtog ved 23-tiden.

To længer brændt ned og vandskade

Søndag formiddag lyder meldingen fra indsatsleder Per Møller Jensen, at ud af de i alt seks ladebygninger, gården har, er to brændt helt ned og én har fået vandskade.

- Tre er blevet reddet. Stuehuset er også gået helt fri, da det ikke var forbundet med de brændende bygninger, siger han.

Ved gården vil der stadig kunne være lidt røg, der stiger op fra de nedbrændte bygninger søndag. Det er varme mursten, der ligger og damper, fortæller indsatslederen.

- Vi har gravet hele natten, og vi regner stærkt med, at vi har fået alt gravet ud. Med en bygningsbrand af den her størrelse vil der altid være mursten, der ligger og damper, siger Per Møller Jensen.

Det er angiveligt en tur i haven, der har startet branden. Det oplyser vagtchefen hos Fyns Politi, Lars Thede.

- Vi formoder, at det er en ukrudtsbrænder, siger han og beretter, at de får mange meldinger om brande på grund af ukrudtsbrændere i maj og sommermånederne.