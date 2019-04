Middelfart: Gæster på luksushotellet Kongebrogaaden i Middelfart måtte lørdag aften trække udenfor, da der udbrød brand i en skorsten.

Trekantområdets Brandvæsen blev alarmeret omkring klokken 20, og man rykkede ud med syv mand i alt, hvor indsatsleder Johnny Rasmussen kunne konstatere, at der var temmelig mange gløder i toppen af skorstenen.

Indsatslederen oplyser, at det var hotelpersonalet, der tilkaldte brandvæsenet, og at et antal gæster var evakueret fra hotellet, men at de hurtigt kunne vende retur, da han vurderede, at der ikke var fare på færde.

Brandvæsenet rykkede ud med både sprøjte og liftvogn og var på stedet omkring en time.

- Vi fik renset skorstenen, og så er det videre arbejde op til en skorstensfejer på mandag. Der var en rigtig god kontrol over situationen, fortæller Johnny Rasmussen.

Fyens Stiftstidende har været i kontakt med Kongebrogaarden, hvor meldingen er, at man først kan udtale sig om episoden mandag.

Luksushotellet modtog i efteråret 2018 den prestigefyldte pris som "Danmarks bedste luksushotel", og i starten af 2019 stod hotellet klar, efter en større renovering til et tocifret millionbeløb.