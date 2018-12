Brand i blade sendte brandfolk fra togbrand i Fredericia til Middelfart

Middelfart: Mandag eftermiddag måtte nogle af de mange brandstyrker, der kæmpede med flammerne i seks tog i Fredericia, rykke til Middelfart, da der klokken 14.32 var melding om brand i en etageejendom.

Adressen var Teglgårdsparken, hvor der var røgudvikling fra en kælder, fortæller indsatsleder Ulrik Strehle, der styrede slagets gang i Fredericia og måtte tilkalde en ekstra indsatsleder til opgaven på den anden side af Lillebælt.

Middelfart-brandfolkene var udkommanderet til togbranden, og det var derfor brandslukningstyrker fra Ejby og Vejle, der i forvejen var i Fredericia, der blev sendt til Teglgårdsparken.

Her konstaterede Trekantsområdets Brandvæsen, at der blot var gået ild i nogle blade, og branden er formentlig opstået som følge af en gasbrænder, der bliver brugt af håndværkere til at brænde tagpap.

Mandag efter klokken 13 blev brandfolkene desuden sendt til en mindre forurening i Strib, som en enkelt mand kunne håndtere.