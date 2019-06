Brand i Aarup: Sprang fra 2. sal

Aarup: Ifølge vagthavende ved Fyns Politi gik det hen og blev temmelig højdramatisk, da brandvæsenet klokken 18:05 onsdag aften blev kaldt ud til en brand på Stationsvej i Aarup.

Der var tale om en etageejendom, hvor der var ild i opgangen. Da brandvæsenet kom frem, var det derfor ikke muligt for to beboere på 2. sal at komme ud af det brændende hus, og derfor kunne en vis panik let have spredt sig, hvis ikke det havde været for nogle snarrådige, lokale folk. De sørgede for at hente nogle madrasser, som de lagde til rette under huset, hvorefter de to sidste beboere sprang ud. Uden at komme yderligere til skade.

Ilden blev kort efter slukket, men hvordan den er opstået i opgangen, er Fyns Politi meget interesseret i at finde ud af. De nærmere undersøgelser kan man dog ikke vente klar før tidligst torsdag.