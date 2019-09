Brændte i nat: Politiet efterlyser vidner - hus var overtændt, da brandfolk nåede frem

Fyns Politi vil gerne høre fra personer, der måtte have bemærket noget i området nær spejderhytten på Vindebjergvej lidt syd for Harndrup. Politiet har endnu ikke kunnet komme til at undersøge hytten og har derfor heller ikke noget bud på årsagen til branden, som natten til tirsdag raserede spejderhytten. Arkivfoto: Michael Bager.