Middelfart: Søndag 16. juni fejrer Dansk Botanisk Forening De Vilde Blomsters Dag.

Overalt i landet er der arrangementer i naturen, og på Vestfyn kan man komme med til Kasmose Skov på Røjlehalvøen og lytte til fuglesang og se på spændende vækster.

Kasmose Skov har ikke været i drift gennem de sidste 50 år. Det er såkaldt urørt skov, og der er basis for at kigge nærmere på vækster, man ellers ikke finder på en gennemsnitsskovtur. Derudover kan man blive klogere på, hvordan man kan medvirke til at værne om insekterne og blomsterne og forhindre, at den ene art efter den anden forsvinder fra vores natur.

Mødestedet er parkeringspladsen på Røjlehalvøen klokken 10.00, og så går man rundt et par timer. /cak