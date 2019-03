Borgmester er ny, lokal S-formand og går på medlemsjagt

Middelfart: Mandag aften afholdt Socialdemokratiets partiafdeling i Middelfart Kommune for første gang generalforsamling som en samlet partiforening, efter fællesledelsen er nedlagt, og partiforeningen i Strib er blevet en del af Socialdemokratiet i Middelfart Kommune.

60 medlemmer var mødt frem.

- Det er naturligt at samle kræfterne fra hele Middelfart Kommune, for det skaber det bedst mulige afsæt for kampagner, aktiviteter og debatter, siger den nye formand borgmester Johannes Lundsfryd Jensen i en pressemeddelelse.

Den nye bestyrelse træder til netop som Socialdemokratiet i Middelfart Kommune har igangsat en kampagne for at få flere medlemmer.

Den kommende uge får 10.000 husstande en folder i brevkassen, der fortæller om arbejdet i den socialdemokratiske byrådsgruppe. På Facebook gøres en ekstra indsats for at fortælle om fordelene ved at være medlem af et parti, og der annonceres også i MelfarPosten.

- Mange mennesker er ikke medlem af et politisk parti, fordi de aldrig er blevet spurgt. Nu spørger vi borgerne, om de vil være med. Der er gode muligheder for politisk dialog med medlemmer af byråd, regionsråd, folketing og EU-parlament. Og så får man viden og information om aktuel politik, siger Johannes Lundsfryd Jensen i pressemeddelelsen.

Inge Lodbjerg og Hanne Vad takkede af efter henholdsvis 20 og flere end 30 år som formand og kasserer. Generalforsamlingen hædrede dem begge for et meget stort arbejde.