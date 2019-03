Borgermøde om Baltic Pipe: Lodsejere skød på storstilet gasprojekt

Samtidig sætter man såkaldte bølgegardiner op i vandet for at tage størst mulig hensyn til dyrelivet.

Seniorkonsulent Sif Zimmermann fra Energinet forklarede, at man forventer at vibrere og eventuelt banke spunsvæggene i jorden i dagtimerne på hverdage for at minimere støjgener.

Energinet står for at etablere ledningen på dansk grund og havbunden under Lillebælt, og der blev i løbet af borgermødet redegjort for en række konkrete anlægsperioder og forhold, hvis projektet som ventet får de rette godkendelser efter høringsperioden, der løber frem til 12. april i år.

Det samlede beløb på Baltic Pipe-projektet forventes at løbe op i 12-16 milliarder kroner.Det er den offentlige virksomhed Energinet, der står for at etablere gasledningen på dansk grund og under Lillebælt. Baltic Pipe skal gøre det muligt at transportere gas fra Norge, til Danmark og videre til Polen. Der er planlagt to såkaldte linjeventilstationer i Middelfart Kommune på hver 1500 kvadratmeter. Når gasledningen er lagt i jorden, er der forskellige zoner fra 10 til 40 meter, hvor man blandt andet ikke må beplante eller opføre bygninger. Samtidig er der en zone på 400 meter, hvor man skal tage særlig stilling, hvis man eksempelvis sætter nye lokal- eller kommuneplaner i værk. Der vil blive mulighed for at søge erstatning i forhold til tabte afgrøder, manglende EU-støtte, driftstab, beplantning og i forhold til, hvad man kan bruge arealet til fremadrettet. I slutningen af 2020 og starten af 2021 forventer man at foretage ekspropriationer. Kilde: Energinet.dk/borgermøde 14. marts 2019.

Her kommer gasledningen til at løbe genem Middelfart Kommune, som planen ser ud i øjeblikket. Anden høringsperiode løber frem til 12. april. Grafik: Mikkel Damsgård Petersen.

- Det her er jo storpolitik

Henning Olsen, 69 år, fra Skrillinge Strand havde taget konen Susanne Lehrmann og naboerne med, da de bor anslået 80 meter fra, hvor man forventer at etablere gasledningen og de midlertidige spunsvægge.

Han var bestemt ikke tilfreds med at blive en af naboerne til projektet og frygtede for sit hus i forhold til vibrationer.

- Vi bliver berørt af støjen, og det er jeg jo træt af for at sige det pænt, lød det fra pensionisten i pausen, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige aktører.

Energinet har siden første høring foretaget adskillige justeringer af blandt andet linjen, hvor gasledningen skal graves ned.

Bundgarnsfisker og byrådspolitiker Allan Buch (S) har flere gange kritiseret projektet, da han frygter for sin forretning og bopæl på Skrillinge Strand. Gasledningen har udsigt til at skære gennem hans matrikel.

- De har ændret en lille smule på linjeføringen, men det vil stadig ødelægge min ejendom og min forretning i en periode. Jeg ved ikke, hvor det ender, men jeg kunne godt tænke mig en anden linjeføring - min ejendom bliver væsentligt forringet, lød det fra bundgarnsfiskeren.

Han appellerede sammen med flere andre til, at man undersøger, hvad der skal til for at etablere gasledningen i Natura2000-området over Lillebælt, som er en mere direkte linje.

Men seniorkonsulent Sif Zimmermann understregede, at hvis der er mulighed for at undgå at krydse det særlige beskyttede naturområde, så skal man det.

Også lodsejer Peter Hansen, 78 år, fra Ørslev var mødt op. Gasledningen kommer til at krydse skråt over hans marker. Det kommer til at betyde tabte afgrøder, men han erkendte, at det nok ikke står til at ændre:

- Naboen må da gerne få ledningen i stedet, og vi skal holde øje med den, når vi pløjer. Men det her er jo storpolitik, og vi (den danske stat, red) er nok blevet presset til at sige ja, bemærkede landmanden.

Det forventes, at Baltic Pipe er klar til drift i oktober 2022.