Borgermøde: Bibliotek på vej mod normale tilstande

Eftermiddagens borgermøde samlede reaktioner fra 25 fremmødte i forhold til, hvordan biblioteket kommer tilbage til normale tilstande. Reduceret åbning om aftenen blev nævnt som mulig løsning. Foreløbig venter biblioteket på en ny indgangsdør, der ventes på plads 11. marts. Indtil da skal borgere henvende sig til biblioteket for at komme ind uden for betjent åbningstid.

Det var kultur- og biblioteksleder Charlotte Pedersens budskab til de 25 fremmødte, der mandag eftermiddag troppede op til endnu et borgermøde om de udfordringer, Nørre Aaby har oplevet i forhold til en gruppe af ganske unge mennesker, der har voldt så meget uro, at biblioteket lukkede ned for selvbetjent åbningstid.

- Hvis I sender et klart signal, vil vi i byrådet selvfølgelig tage stilling til det. Men som udgangspunkt vil vi gerne tilbyde det samme, uanset hvor man bor i Middelfart Kommune. Personligt ville jeg være ked af at gøre forskel, sagde politikeren.

Unge og forældre i dialog

SSP-konsulent Bo Hansen har været tæt på den unge gruppe, der har skabt uro på blandt andet biblioteket. Han kunne fortælle, at der er etableret et netværk mellem forældrene til gruppen af 14-årige, der har skabt problemer.

- Samtidig er både forældre og unge inviteret til et møde via Familiehuset, hvor vi vil forsøge at få gang i en snak om, hvad de unge ønsker sig af aktiviteter og væresteder. Jeg tror, at de unge har fået sig en forskrækkelse af at se, hvor meget, der er sat i værk oven på den ballade, de har lavet. Nu har de brug for goodwill, og den kan Nr. Aaby give dem, sagde Bo Hansen.

Fyns Politi var også mødt frem, og herfra kunne Henry Petersen fortælle, at Nr. Aaby ikke stikker ud i statistikkerne.

- Set fra vores perspektiv er byen her ganske fredelig. Men derfor skal man selvfølgelig anmelde det, hvis der sker noget, sagde han.

Fra 4. februar til 11. marts kan man benytte biblioteket til møder og arrangementer uden for den betjente åbningstid ved at henvende sig til biblioteksledelsen og bede om at få åbnet.