Borgerforslag på vej: Mangler kun 123 stemmer

Forslaget om en svømmehal i enten Nørre Aaby eller Ejby mangler 123 stemmer for at komme på byrådets dagsorden.

Nordvestfyn: Skal der bygges en svømmehal mere i Middelfart Kommune?

Det spørgsmål kan byrådets 25 medlemmer blive tvunget til at forholde sig til i løbet af 2019. Siden begyndelsen af sidste år har det nemlig været muligt for borgere i kommunen at stille spørgsmål, som man gerne vil have Middelfart Byråd til at tage stilling til. Og kan man få 850 personers opbakning til sit spørgsmål, så skal politikerne tage stilling til det.

I skrivende stund har 727 personer bekræftet, at de gerne vil have spørgsmålet behandlet i byrådssalen. Dermed er der 123 tilkendegivelser tilbage, før sagen bæres ind i byrådssalen.

- Hvis forslaget får stemmer nok, så er det vores ansvar som byråd at få det drøftet og at få lavet en analyse af, hvad en ekstra svømmehal vil have af konsekvenser. Både for den svømmehal, vi har nu. Men også eksempelvis for folkesundheden, siger borgmester Johannes Lundsfryd (S).

Der er i øjeblikket oprettet 11 forskellige spørgsmål fra borgere, men kun spørgsmålet om svømmehallen er i nærheden af at få stemmer nok til at blive behandlet i byrådet.

- En del af spørgsmålene bærer præg af, at de er stillet af partimedlemmer, så det mere er partipolitik, end det er borgerforslag. Det synes jeg er lidt synd. Men det er fint, at muligheden for borgerforslag findes, selv om det i virkeligheden ikke burde være nødvendigt, for der er mange muligheder for borgere at få sager belyst på, siger Regitze Tilma fra Venstre.

Selv om et forslag opnår stemmer nok til at blive behandlet politisk, er det langt fra sikkert, at det bliver vedtaget.

Forslaget om en ekstra svømmehal har 1165 stemmer, men da man skal bekræfte at have stemt i en mail, er det øjeblikkelige tal altså 727.