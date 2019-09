Boom i befolkningstallet: Middelfart Kommune har kurs mod 40.000 borgere

Middelfart: Der er godt gang i tilflytning, hussalg og byggeri i Middelfart Kommune, som i første halvår af 2019 voksede hurtigst af alle fynske kommuner målt på indbyggertal.

I første halvdel af 2019 er folketallet vokset 309 personer. Det er næsten det samme som i hele 2018, der i forvejen var et særligt godt år. Fortsætter tendensen, vil Middelfart Kommune runde 40.000 indbyggere i løbet af to år.

- Nye tilflyttere giver flere elever i skolerne, liv i foreningerne og handlende i butikkerne, og så er befolkningstilvækst også en vigtig faktor, som virksomheder og investorer kigger på, når de vælger, hvor de vil slå sig ned, investere og skabe job. Derfor skal vi udnytte momentum til at skubbe endnu mere til udviklingen. For eksempel ved at udvikle nye, attraktive boligområder, siger borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen i en pressemeddelelse.