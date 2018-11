Boligpris til Middelfart Kommune

Middelfart: Boligkontoret Danmark har netop uddelt sin jubilæumspris, hvor det blev Middelfart Kommune, der løb med titlen som "Årets almene kommune".

Prisen gives til en dansk kommune, som er særlig dygtig til at samarbejde med almene boligselskaber i forbindelse med for eksempel renovering, nybyggeri og boligsociale projekter.

En af begrundelserne for prisen var blandt andet opførelsen af 140 attraktive almene boliger, fordelt geografisk over hele Middelfart Kommune.

Det var borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, der modtog prisen ved et politisk debatarrangement i forbindelse med Boligkontoret Danmarks 70 års jubilæum.

- Jeg er rigtig glad og stolt over prisen. Det er en anerkendelse af vores satsning på almene boliger, og den måde vi bruger dem aktivt til at skabe ny vækst og bæredygtig byudvikling i hele vores kommune, sagde han ved arrangementet, skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.