Boligmesse for 14. gang: Lokale ejendomsmæglere på jagt efter potentielle købere

Ikke mindst ejendomsmæglerne har travlt. Flere af Middelfarts mæglere er på plads for at få en snak med potentielle købere.

Omvendt tankegang

Realmæglerne bruger messen til en slags omvendt markedsføring.

- Vi har vores købere med, siger Daniel Andersen og peger på en hel væg, hvor eksempler på potentielle købere er hængt op.

- Så vi går meget efter at få nogle salgsvurderinger. Sidste år fik vi 22 på messen, siger Daniel Andersen fra Realmæglerne.

Salgsvurderinger er mæglerens bud på, hvad man kan få for sit hus, hvis man sætter til salg.

Hos Estate er strategien mere at få snakket med folk.

- Vi er her ikke for at sælge, men vi vil gerne være synlige. Så vi har en hammerslagskonkurrence, hvor man kan vinde en plæneklipper. Det får vi meget sjov ud af, for det er langt fra alle, der kan ramme salgsprisen. Det er ikke så let, som det ser ud, siger Per Strandstoft.

Også Home Middelfart er til stede på messen, der fortsætter med åbent søndag.