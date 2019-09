Boligforeningens afdelingsbestyrelser holdt fællesmøde, hvor de fik inspiration til at indføre mere vild natur på grønne fællesarealer.

Middelfart: Boligforeningen Lillebælt vil være med forrest i bestræbelserne på at styrke biodiversiteten i Middelfart Kommune, lyder det i en pressemeddelelse.

Torsdag 29. august mødtes alle Boligforeningen Lillebælts afdelingsbestyrelser til et fællesmøde, hvor de fik inspiration til at indføre mere vild natur på deres mange grønne fællesarealer. Nu er det op til afdelingsbestyrelserne at beslutte, hvordan de vil gøre det lokalt, så det passer til deres boligområde.

Boligforeningen Lillebælt har med sine 25 afdelinger rigtig mange grønne områder.

Generelt i Danmark er biodiversiteten (mangfoldigheden af arter i den levende natur) presset. Det har negative konsekvenser for rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder. På fællesmødet torsdag den 29. august opfordrede organisationsbestyrelsen derfor alle afdelingerne til at omdanne deres grønne områder til slaraffenland for bier, sommerfugle og andre udrydningstruede insekter.

- Vi foreslår, at de ude i afdelingerne planter flere vilde blomster, markblomster, træer og lader mere natur stå uberørt hen, da det giver gode betingelser for insekterne, fortæller Boligforeningen Lillebælts formand, Alex Gren.

For at blive klogere på hvad biodiversitet er, var Morten D.D. Hansen, der er museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, inviteret med til mødet den 29. august.

Her inspirerede han de 55 fremmødte repræsentanter for boligafdelingerne med sin store viden om biodiversitetens betydning for vores liv.