Boligforening inviterer på smugkig i Skrillinge

Udlejningen til Boligforeningen Lillebælts byggeri af 48 nye lejeboliger på grunden mellem Mirabellegrenen og Morelgrenen i Skrillinge er godt i gang. Lørdag den 8. december åbnes dørene til nogle af boligerne, som allerede står færdige. Kommende beboere, boligsøgende og interesserede kan komme forbi og få et smugkig. Næste gang, der åbnes op er ved indflytning i midten af marts 2019.

Huslejen ligger på en husleje fra 3.230 kr. op til 7.800 kr. om måneden ekskl. forbrug. Boligbebyggelsen består af 5 huse, og i alle 5 huse vil boligstørrelsen blive blandet således, at der skabes en varieret beboersammensætning.

Håndværkerne er i fuld gang med at bygge boligerne, som opføres i 2-etagers bebyggelser. Med boliger på 1-2-3 og 4-værelser udover køkken og bad i størrelsen fra 41 m2 til 110 m2 er der lagt op til et bredt boligudbud, til både enlige og par samt familier.

Dørene åbnes til 4 boliger

Lørdag den 8. december fra kl. 11 - 13 holder boligforeningen åbent hus i nybyggeriet på Mirabellegrenen 2 i Middelfart. Dørene åbnes til 4 boliger, som allerede står færdige, hvilket giver folk en mulighed for at få et smugkig på boligernes indretning.

Udlejningen af boligerne er i fuld gang. Ikke alle er lejet ud endnu.