Boligforening har vokseværk: Genvalg til formand og beskedent overskud

Nordvestfyn: 125 beboere deltog i Boligforeningen Lillebælts generalforsamling, hvor formand Alex Gren for femte år i træk kunne præsentere medlemmerne for et overskud.

For en boligforening handler det dog ikke om at få overskud, for der er ingen, der skal tjene på almene lejeboliger, understreger formanden.

- Vi er en profitfri organisation. Et for stort overskud betyder, at vi har opkrævet beboerne for meget i husleje, et underskud betyder det modsatte. Med et plus på 60.000 kroner ud af en årlig omsætning på knap 20 millioner kroner kan vi kun være tilfredse med. Det er udtryk for en sund og stabil økonomi, lød det fra Alex Gren.