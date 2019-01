Boligforening fortæller om nyt byggeri i bymidten

Nørre Aaby: Boligforeningen Lillebælt er sammen med Middelfart Kommune gået i gang med at forvandle Nørre Aabys bymidte med det gamle rådhus som omdrejningspunkt. Opførelsen af almene lejeboliger på 1. og 2. sal og en ombygning af det gamle bibliotek og banken er ved at tage form. Da det ikke altid er nemt at forestille sig det færdige resultat på så tidligt et tidspunkt, inviterer boligforeningen nu til informationsmøde om nybyggeriet tirsdag den 29. januar klokken 17 i foredragssalen på Eisbjerghus Internationale Efterskole, hvor alle er velkomne.

Om et halvt år vil Nørre Aabys borgere og besøgende kunne opleve et nyt boligområde i centrum af den vestfynske stationsby. Boligforeningen Lillebælt er i gang med at bygge 30 nye lejeboliger i det gamle rådhus, og dér hvor den gamle bank stod. Første skridt var at flytte biblioteket til de nye lokaler i det gamle rådhus' stueetage. Herefter kunne boligforeningen gå i gang med opførelsen af boligerne. Det er boligforeningens hensigt i samarbejde med Middelfart Kommune at skabe et attraktivt boligområde med det formål at tilføre fornyelse og liv til bymidten.