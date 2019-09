Bogen om brunsvigeren er en sællert: Er revet væk inden lancering

- Så det kan godt være, at jeg allerede nu skal lave en toer, sagde Erik Nielsen med et glimt i øjet.

1700 stykker på fredag

Bogen er en hyldest til den fynske nationalspise og fyldt med anekdoter. Blandt andet om, at daværende klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) kom ud i et værre stormvejr efter at have lagt et foto op af en brunsviger, som viste sig ikke at være en ægte fynsk brunner.

Til trods for det gode bogsalg allerede inden lanceringen er det ikke et arbejde, Erik Nielsen regner med at tjene kassen på.

- Man bliver ikke rigtig rig af det. Der er masser af omkostninger forbundet med at udgive en bog, og jeg har skrevet et par andre bøger om GOG-håndboldklub og om sportskommentatorer. Men jeg synes, det er sjovt at lave, specielt denne her, sagde Erik Nielsen.

Nørre Aaby Bageri stod for brunsvigerkagerne til selve receptionen, hvor romkuglebagermesteren Carsten Matthiesen kom med fifs og tricks. Og borgmester Johannes Lundsfryd (S) beskrev blandt andet, hvilken betydning brunsvigeren har for folks identitet.

Han satte streg under, at selv om Middelfart til tider kan vakle mellem at høre til Fyn eller Trekantområdet, så er kommunen sikker i denne sag:

- Når det kommer til kagetraditioner, så er vi fynboer, sagde Johannes Lundsfryd, der kunne uddybe, at Middelfart og Fredericia kommuner fredag morgen deler 1700 stykker brunsviger til de første bilister, der krydser Den gamle Lillebæltsbro i forbindelse med genåbningen.