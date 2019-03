Bog og film: I Nørre Aaby kan du låne en bog, læse den og se filmen sammen med andre et stykke tid senere

Nørre Aaby: I biografen i Nørre Aaby har man succes med at invitere folk til at låne en bog og derefter sammen se den film, der er kommet ud af bogforlægget.

I de seneste år har biografen haft mange genrer på programmet og film fra flere lande.

Det næste arrangement er mandag 8. april, og det drejer sig om den svenske film "Britt-Marie var her", som er baseret på en roman af samme navn skrevet af Fredrik Backman i 2014.

Mange vil kende forfatteren fra hans bog "En mand, der hedder Ove", som også er filmatiseret.

Vi møder i bogen Britt-Marie, der efter mange års ægteskab ikke længere kan ignorere sin mands utroskab og forlader ham i en alder af 63 år efter 40 års ægteskab.

Nu skal hun finde et arbejde for første gang i sit liv. Hun er et ordentligt menneske og en stille eksistens, som pludselig finder ud af, at hun duer til noget, og at folk lytter til hende.

Bøger kan lånes gratis ved kontakt til Lone Lauridsen på 40 32 37 36 eller vibyvej44@gmail.com. /SH