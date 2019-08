Børnepsykolog og coach fortæller: Bliv klogere på børnenes hverdag i en daginstitution

Middelfart: Onsdag 21. august er det de allermindste, der er på dagsordenen, når det lokale initiativ "Minimumsnormeringer i Middelfart afholder foredragsaften i Middelfartsalen på Kulturøen i Middelfart.

Foredraget er en udløber af de landsdækkende demonstrationer for minimumsnormeringer i daginstitutioner, hvor Maria Lund Nielsen har stået bag lokale aktioner.

Hun har til foredraget inviteret politikere, forældre og andre interesserede, hvor der vil være fokus på forholdene i daginstitutioner, og hvilke problematikker de ansatte står med til dagligt.

Børnepsykolog Lene Kiel fortæller fra børnenes synspunkt, hvordan en hverdag opleves i en daginstitution, mens mindfulnessinstruktør og coach Gitte Winter Graugaard slutter aftenen af med gode råd og værktøjer til, hvordan børn via eksempelvis børnemeditation og mindfulness får bedst mulig ro i en hektisk hverdag.

"Jeg håber meget at se jer alle sammen til denne aften, hvor information og viden forhåbentlig vil give os en bedre forståelse for, hvordan vi kan hjælpe vores børn til at få en bedre barndom", skriver arrangøren blandt andet i indbydelsen.

Foredraget foregår klokken 19 til 21, og arrangementet er gratis, men kræver tilmelding på 27158494. Skriv gerne navn og antal i en besked.