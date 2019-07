Børn fra ni lande inviterede indenfor på efterskole i Nørre Aaby

Eisbjerghus Internationale Efterskole danner denne sommer ramme om en international sommerlejr - lørdag blev dørene åbnet for offentligheden.

Nørre Aaby: CISV Fyn & Sydjylland er en del af en global NGO, CISV International, som er en frivillig, non-religiøs, non-politisk organisation i 69 medlemslande og arbejder for interkulturel forståelse blandt børn og unge. CISV fredsuddanner børn og unge med henblik på en fredeligere verden.

- For at opnå dette gennemfører CISV flere internationale sommerlejre verden over, hvor børn fra forskellige lande mødes og diskuterer relevante emner med henblik på større interkulturel forståelse. Til disse camps er der en stabsgruppe og en ledergruppe, der repræsenterer hvert land, der er til stede på campen, fortæller Rikke Juel Enemærke, leder af CISV Fyn & Sønderjylland.

I 23 dage i juli måned er CISV Fyn & Sydjylland vært for en sådan camp på Eisbjerghus Internationale Efterskole for ni delegationer med hver fire 15-årige børn, deres ledere og fire stabsmedlemmer. I alt 49 deltagere fra Danmark, Finland, Ecuador, Egypten, Kina, Libanon, Mexico, USA, Sverige, Brasilien og Østri deltagerg.

I kulissen arbejder tæt på 100 lokale frivillige for at medvirke til at give børnene deres livs oplevelse og knytte potentielt livslange venskaber rundt i verden.

Lørdag den 20. juli slog den ellers lukkede "osteklokke" dørene op for offentligheden. Her præsenterede de unge sig selv og deres land og stod for en række forskellige aktiviteter - blandt andet samarbejdsøvelser - så de besøgende på egen krop oplevede lidt af CISV's ånd.