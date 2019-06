Børn fra Middelfart hopper på jernhesten i Tour de Kids

Børneulykkesfonden og Lidl er med i et nyt løb, som skal få børn til at bevæge sig mere.

Tour de Kids er et treårigt projekt, der skal give børn en sjov oplevelse på cykel og få flere til at vælge jernhesten. Det er JCP Event og DGI, der er trækkraften bag løbene, som sponsoreres af Lidl, men pengene fra salget af startnumre går til Børneulykkesfonden.

Bedre trafiksikkerhed

Tour de Kids bliver Danmarks største cykelløb for børn i alderen 3-10 år, og ud over at få pulsen op og god motion, er løbet også med til at lære børnene at færdes sikkert i trafikken.

- Tour de Kids er et vigtigt initiativ, som sætter fokus på børns sundhed på en sjov og underholdende måde. Ikke mindst får børnene forbedret deres trafiksikkerhed, så de lærer, hvordan de som cyklister ikke er til fare for sig selv eller de andre trafikanter. Det er et formål, vi som hovedsponsor er stolte af at være en del af, siger Head of Marketing i Lidl, Heidi Vittrup, i en pressemeddelelse.

Ruten til Tour de Kids er en rundstrækning på 1 kilometer, som skal cykles et forskelligt antal omgange alt efter barnets alder.

- I Børneulykkesfonden ønsker vi, at flere børn benytter cyklen som transportmiddel, og vi håber, at cykelarrangementer som dette kan være med til at få flere børn til at opleve glæden ved at cykle, fortæller generalsekretær i Børneulykkesfonden, Henriette Madsen.