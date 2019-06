Børn fra Fjelsted Harndrup Skole har lavet legeredskaber til Det Fynske Dyrskue

Sjov som i gamle dage - det er udgangspunktet for historiske lege og konkurrencer på dyrskuet. Og lokale børn har sørget for kæpheste, sække og stylter.

For voksne er der gode råd til hverdagens køkken og om. hvordan man mindsker madspild i hverdagen.

Fjelsted Harndrup Skole har også ligesom andre skoler samarbejdet med Fyns Familielandbrug om madlavning og fødevarer. Her har de besøgt landbrug sammen med Familieudvalget og derefter arbejdet med danske råvarer i køkkenet. Der er anvendt både moderne opskrifter og historiske.

Eleverne har lært om historien bag redskaberne i et forløb med Familieudvalget.

Leg og faglighed

Hos Landbrugsrådgivning Syd "udstilles" også nogle andre og meget vigtige dyr: Nemlig insekter. Her kan du få inspiration til bi- og insektvenlige tiltag i dit landbrug eller i din have. Se eksempelvis det flotte insekthotel, som giver levested for mange forskellige insekter.

Mens børnene prøver de historiske legeredskaber eller maler i foreningens malebøger med danske husdyr, kan de voksne få sig en faglig snak med repræsentanter fra Landbrugsrådgivning Syd, som har en lang række rådgivere med på sin stand.