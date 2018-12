Bølgen fortsætter: Fire nye indbrud i Middelfart fredag og lørdag

Indbrud plager stadig Middelfart-området, hvor der mellem fredag og lørdag blev opdaget endnu fire af slagsen.

To af dem var i villaer, og det tredje blev begået hos Estate Strandstoft på Odensevej, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Her kastede gerningsmanden kort før klokken tre en sten gennem ruden. Efter at have været rundt i hele kontoret smuttede vedkommende derfra med en computer.

De øvrige indbrud blev begået på Drosselvej og på Øresundsvænget. Ved førstnævnte, som skete et sted mellem fredag klokken 14 og lørdag klokken 10.30, blev et soveværelsesvindue brudt op, og gerningsmanden rodede husets skuffer og skabe igennem, inden han blandt andet stak af med nogle smykker..

På Øresundsvænget havde to villaer ubudne gæster. Mellem fredag klokken 11 og lørdag klokken 12.40 brød tyve en terrassedør op, gennemsøgte huset og stjal blandt andet en stationær og en bærbar computer. Det andet indbrud skete mellem klokken 13 og 22 fredag. Her kom man ind via et opbrudt vindue og stjal julegaver.

Vagtchef Ehm Christensen kan dog ikke fortælle, om der har været en sammenhæng mellem indbruddene.