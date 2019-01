Blomster og lovord til korleder

De 900 publikummer ved den 23. nytårskoncert i Lillebæltshallerne lørdag eftermiddag fik underholdning for alle pengene. Særlig minderig blev begivenheden for lederen af det 70 mand store, lokale, fælleskor, Tove Jacobsen, som takkede efter sin 17. nytårskoncert. Det udløste en stor buket blomster og masser af lovord fra borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, inden det bragede løs med anerkendende klapsalver fra salen. Derefter tog de fire solister, Michael Carøe, Julie Steincke, Sandra Elsfort og Morten Sønderby over og leverede et festfyrværkeri af glade sange med Odense Politiorkester som veloplagt musikalsk baggrund. Traditionen for en nytårskoncert i Middelfart opstod i forbindelse med byjubilæet i 1996. Som noget nyt blev nytårskoncerten denne gang afviklet uden en egentlig konferencier, i stedet havde de fire solister valgt at slå sig ned ved et lille cafébord i kanten af scenen for at præsentere hinanden, hvilket fungerede glimrende. Foto:Yilmaz Polat