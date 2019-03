Bliver en af landets største: Dagligvareforretning i Gelsted bliver bygget om hurtigere

Det er lykkedes at reducere lukketiden fra fem uger til nogle få dage, når der mandag tages hul på den otte millioner kroner dyre ombygning af Superbrugsen i Gelsted til en af landets største og mest moderne Fakta'er

Gelsted: Ikke som oprindeligt planlagt fem, men maksimalt en enkelt uge bliver det nødvendigt at lukke butikken, når håndværkerne mandag tager hul på forårets ombygning af den skrantende Superbrugs i Gelsted til en mere konkurrencedygtig Fakta. '

Dermed har brugsforeningen i den grad lyttet til lokalbefolkningen, som på et orienterende borgermøde om byggeriet 19. februar udtrykte glæde over at få en Fakta til byen, men samtidig appellerede til kortest mulig lukketid.

Det otte millioner kroner dyre byggeri udføres af det lokale murerfirma Rishøj og er tegnet af det ligeledes lokale arkitekt- og ingeniørfirma Fjordhauge.

- Oprindelig var det planen at bryde hele gulvet op på en gang, men ved at opdele byggeriet i fire etaper kan vi nu holde butikken åben i stort set hele perioden med undtagelse af nogle få dage i juni, forklarer Ole Ebdrup Andreasen, direktør for Middelfart og Omegns Brugsforening, der ejer brugsen og den kommende Fakta i Gelsted.