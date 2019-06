Bliver Christian Eriksen solgt?: Store penge kan være på vej til Middelfart-klub

- Lad os sige, at Christian bliver solgt for 700 millioner kroner. Det beløb har slet ikke været nævnt før, men det kunne jo ske. Så vil MG & BK få 2,2 millioner kroner over tre år, siger Claus Hansen.

Hvis rygterne om et skifte til spanske Real Madrid bliver til virkelighed, så kan der drysse gyldne sedler ned over himlen på Færøvej.

Når det er særligt interessant denne gang, skyldes det, at Christian Eriksen spåes til at blive handlet for et højt beløb. Et meget højt beløb, endda.

For skulle Eriksen gøre alvor af et klubskifte, inden hans kontrakt med London-klubben løber ud næste sommer, så sikrer det internationale fodboldsystem, at en del af pengene for klubskiftet går tilbage til de klubber, der har "opfostret" Eriksen.

Middelfart: De holder vejret i MG & BK lige nu. For bysbarnet Christian Eriksen er måske på vej til et opsigtsvækkende klubskifte væk fra sin engelske klub Tottenham Hotspur, som han spillede Champions League-finale med 1. juni.

Læser du med, Christian?

Claus Hansen er i øvrigt langt fra ene om at holde vejret. Den internationale fodboldverden holder skarpt øje med danskerens bevægelser, og der er konstant internationale medier, der ringer og vil høre historien om Eriksens barndom i Middelfart-klubben.

- Jeg har talt med The Sun, Züddeutsche Zeitung, spanske og sågar hollandske medier. I sidste uge havde vi endda hollænderne forbi klubhuset, hvor vores signerede Eriksen-trøje hænger, siger Claus Hansen.

Han tager det hele med ophøjet ro og synes egentlig bare, at Christian Eriksen er "en vild historie".

- Men hvis Christian nu læser med, så skriv, at han med et klubskifte kan være med til at etablere et nyt spillested for musik og teater i Middelfart. For det vil vi formentlig kaste pengene ind i, siger Claus Hansen.

Folkene bag Rock Under Broen har tidligere på året meldt, at de drømmer om at lave et spillested - eventuelt i forbindelse med opførelsen af et nyt fodboldstadion.

- Men hvis den plan ikke bliver til noget, kigger vi efter at andet sted i Middelfart. For vi vil virkelig gerne havde det sted, siger Claus Hansen.

Det ventes, at et klubskifte til Christian Eriksen kan falde på plads i løbet af de næste uger. Hvis ikke danskeren alligevel fortsætter hos Tottenham.