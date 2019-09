Bliv klogere på dit barns liv på sociale medier

Middelfart: Dit barns færden på de sociale medier er en verden, du som forælder ikke er en naturlig del af. Du kan hjælpe dit barn godt på vej ved at kende lidt til, hvad der foregår. Hvis du ikke ved, hvor du skal begynde, så kan et godt udgangspunkt være at komme på Middelfart Sparekasses hovedsæde mandag 23. september kl. 19.

Her står Kuno Sørensen, psykolog og seniorrådgiver i Red Barnet, klar til at fortælle om det digitale liv anno 2019. Han taler om, hvad forældre kan gøre for at forhindre uheldige situationer som online-overgreb eller online-krænkelser.

Arrangementet er en del af et toårigt samarbejde mellem Red Barnet og Middelfart Sparekasse. Sparekassen støtter Red Barnet økonomisk ved en gang årligt at donere et beløb, der svarer til én procent af det samlede indestående på kontotypen "MS Fokus". Første års samarbejde gav Red Barnet næsten 178.000 kroner.

Alle er velkomne. Tilmelding er dog nødvendig via sparekassens hjemmeside.