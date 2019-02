Blandt verdens bedste: Kristine fra Ejby dyster om guld i blomsterkunst

39-årige Kristine Lyngsaa Gudiksen fra Ejby skal snart konkurrere om titlen som verdens bedste florist. Det er anden gang, hun deltager i konkurrencen, og hun har allerede to danmarksmesterskaber og to nordiske mesterskaber på CV'et. Forberedelsen til konkurrencen, der finder sted i USA til marts, inkluderer en del magneter, spejle og flere hundrede konservesdåser.

Fredericia/Ejby: Det ene øjeblik kan hun ikke være i sig selv af spænding. Det næste kan hun være ved at kaste op over den store opgave, der venter til februar.

39-årige Kristine Lyngsaa Gudiksen er blomsterdekoratør. Hun er vokset op i Ejby, hvor hun stadig bor med mand og børn, og hun arbejder i Iris Blomster i Fredericia. Til marts deltager hun i verdensmesterskaberne i blomsterkunst. Med to danmarksmesterskaber, to nordiske mesterskaber og en placering på det danske landshold i florist kunst samt en uddannelse som dommer i blomsterverdenen, er hun blevet peget på som deltager til den store konkurrence, der løber over flere dage i Pennsylvania, USA.

Ved siden af skal hun passe sit job i butikken, hvor der lige nu skal pyntes op til jul samt bindes kranse, buketter, laves dekorationer og meget andet.

For den uindviede lyder et verdensmesterskab i blomsterdekorering som noget, hvor der skal sættes blomster pænt sammen, Og det er det også. Men der er meget mere i det.

Deltagerne har fået udleveret opgaveark, og her er der mange ting at tage hensyn til: proportioner, farvesammensætning, idé, teknik, procentvis fordeling af blomster og det stativ eller underlag, de sættes op på. Temaet for næste års verdensmesterskaber er arkitektur og tager udgangspunkt i citater af store arkitekter. Blandt andet arkitekten bag Big Ben, Augustus Pugins citat om, at alt skal have et formål og ikke kun være dekorativt.

Så der er noget at tænke over for blomsterdekoratøren, der også skal passe sit arbejde og sit familieliv hjemme i Ejby, inden hun skal til staterne og yde sit allerbedste.