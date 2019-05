Blå blok fører med 21 kugler: Berømt bager står bag alternativ valgprognose

- Vi er på over 500 kugler, der er solgt, og det er lige som om, at de røde har haltet lidt efter. Så det er meget sjovt, fortæller bagermesteren, der har bemærket en del blå politikere, der har hamstret romkugler til møder.

Nørre Aaby Bageri, der er kendt for Danmarks bedste romkugler, har søsat en alternativ valgprognose, der går på, om der bliver solgt flest røde eller blå romkugler, der i disse uger er omdøbt til valgkugler.

Forhandlere i hele landet

Nørre Aaby-bageren understreger dog, at omkring halvdelen af kunderne er såkaldte romkugleturister, der kommer udenbys fra.

- Så på den måde kan det godt misvise lidt i forhold til Nørre Aaby. Men det er jo både røde og blå, der spiser romkugler, understreger Carsten Bjørn Bak Matthiesen, der er spændt på om den uvidenskabelige meningsmåling holder stik:

- Det kan man jo se bagefter. Hvis der er solgt 900 røde og 1000 blå, og Lars Løkke vinder med 10 procent, så er den jo god nok. Det er lidt spændende at se, hvor vi havner henne, tilføjer han og erkender, at det kan gå hen og blive et mindre mediestunt, da han allerede er blevet kontaktet af landsdækkende medier.

Nørre Aaby Bageri fortsætter i øvrigt takterne fra sidste år, hvor Carsten Bjørn Bak Matthiesen beskrev romkuglesuccesen som en slags lottogevinst, da han forinden var tynget økonomisk af en negativ egenkapital og nogle gamle bygninger i Strib, der kostede ham omkring en halv million kroner årligt efter en konkurs.

Men romkuglerne har vendt situationen på hovedet, og der er aldrig blevet trillet så mange kugler som i disse uger. Der bliver hver uge solgt anslået 15-18.000 kugler fra bagerforretningen, og Carsten Bjørn Bak Matthiesen har netop fået etableret et landsdækkende forhandlernetværk på 25 butikker landet over.

- Det er lige fra Bornholm til Sydsjælland, Falster, Nordjylland, Fyn og Vestjylland. Der er nogle enkelte bare pletter, men det begynder at ligne noget, siger bagermesteren.