Blå blink og skumfidser: Avisens 10:10-tur slutter med åbent hus på brandstationen

Ejby: I dag runder redaktionen 10:10-turen rundt i kommunen af med et brag. Det kommer til at foregå på brandstationen i Ejby på Anlægsvej 3. Her er portene til garagen rullet op, og alle er velkomne til at komme og kigge, spørge og snakke.

Klokken 10 starter dagen, og klokken 10.30 vil brandmændene demonstrere, hvordan man klipper en person ud af en ødelagt bil. Herefter er der mulighed for at kigge på ambulancerne og få en snak med ambulanceredderne.

De mindste vil kunne få lov at slukke en lille brand og riste sig en skumfidus, og deres fædre eller mødre kan få sig en snak med brandmændene om, hvad det vil sige at være deltidsansat brandmand på en station som den i Ejby.

Klokken ca. 12.10 vil der igen være demonstration af brandmændenes kunnen i forhold til at klippe personer ud af biler og igen må man kigge ind i ambulancerne.

Alle er velkomne til at kigge forbi. Dørene åbner klokken 10 og lukker igen klokken 14.

Vi sender live fra begivenhederne på Fyens.dk.