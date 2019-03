Blå Kors holder igen sommerlejr i Strib for udsatte børn og unge

Strib: Blå Kors Danmark holder igen sommerlejr i Strib ved Middelfart.

Organisationen har i alt syv sommerlejre i Danmark for børn og unge i alderen 7-20 år, som blandt andet kommer fra familier med alkohol- og stofmisbrugsproblemer, fattigdom, psykisk sygdom og andre sociale problemer.

I forlængelse af sidste års succes, bliver Betweenlejren på Strib Efterskole igen i år afholdt. Den er for børn og unge i alderen 10-14 år, og i år er temaet "fanget af fjernsynet":

- Alle lejre har en temaramme, som er med til at give børnene en sommerferie med masser af fantasi og leg. På Between-lejren surfer vi i år rundt imellem forskellige tv-programmer lige fra Robinson til Den Store Bagedyst. Rammen giver os mulighed for at lave en masse sjove aktiviteter, der ryster alle sammen i et stort fællesskab mellem deltagere og de frivillige, siger Sandra Trampedach, frivilligkoordinator for ferielejre.

Lejren i Strib er i uge 29. Åbent for tilmelding via www.lejre.blaakors.dk