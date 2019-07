Blå Kors Danmark sikrer børn og unge et pusterum på syv sommerlejre

Middelfart: I juli indtager Blå Kors Danmark traditionen tro Strib Idrætsefterskole med en af sine i alt syv sommerlejre for børn og unge over hele landet. Lejren er for børn og unge i alderen 10 til 14 år, og den skal være med til at give glæde, selvværd og måske føre til nye venskaber for deltagerne.

- Vi hører tit fra både børn og unge, at lejrturen er et af sommerens helt store højdepunkter, som de har glædet sig til længe. Derfor er vi taknemmelige for de mange større og mindre økonomiske bidrag fra fonde og legater, der gør, at vi i år kan arrangere hele syv sommerlejre, fortæller frivilligkoordinator for Blå Kors' ferielejre Sandra Trampedach-Junget i en pressemeddelelse.