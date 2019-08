Billetter til snigpremiere revet væk

Middelfart: Det tog ikke mange timer tirsdag formiddag, før Café Stiften-arrangementet i forbindelse med lørdagens snigpremiere på filmen Ser du månen, Daniel, var udsolgt.

Fyens Stiftstidende havde 25 billetter til forestillingen i Panorama Middelfart, hvor biografdirektør Lars Broen har formået at trække bogens forfatter Puk Damsgård til at fortælle for en fuld sal om, hvordan det har været at skrive bogen om freelancefotografen Daniel Rye, der har været holdt som gidsel i 398 dage hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien.

Panorama har allerede besat de øvrige pladser, så op mod 220 biografgæster kan høre nærmere om, hvordan Puk Damsgård har skrevet bestselleren, når hun bliver interviewet på scenen.

"Jeg glæder mig til at komme og fortælle lidt om processen fra bog til film. Det er jo ikke mig, der har lavet filmen, og jeg ved intet om at lave spillefilm. Men det har været spændende at følge med i processen fra sidelinjen. Det er jo en non-fiktions bog, der er blevet transformeret til et spillefilmsunivers, der har en anden fortolkningsret, og du kan - og skal - aldrig filmatisere en bog én til én", skriver Puk Damsgård i en kommentar til avisen.

"Derudover håber jeg, at biografgæsterne vil tage godt imod filmen. For mig er det en vigtig fortælling, som godt nok tager udgangspunkt i en tragisk hændelse, men som for mig indeholder vigtige påmindelser som kærligheden og modet til at tåle livet - og døden", tilføjer hun.