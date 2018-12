Billetsalg godt i gang til vinterfestival

Strib: Billetsalget til Strib Vinter Festival er i gang. Det har det været i nogle uger, og salget forløber som forventet, udtaler GUF formand Jørgen Rahbek.

- Det er vigtigt for os at præsentere et flot musikprogram helt i top, og så er det jo dejligt at se, at der er rift om billetterne. Nu er vi i julemåneden, hvor billetsalget som sædvanligt går lidt langsomt af gode grunde. Men vi kan da kun opfordre til at overveje en festivalbillet som julegave. Salget af partoutbilletter er gået forrygende, og selvom vi har besluttet at øge antallet fra 500 til 550 styk, er de alle snart udsolgt, siger Jørgen Rahbek i en pressemeddelelse.

Salget af enkeltbilletter går naturligvis stærkest til festivalens hovednavne, heriblandt Lis Sørensen, som denne gang gæster festivalen med fuldt band lørdag 9. februar, men også koncerterne med Sko & Torp lørdag og med Teitur og Signe Svendsen søndag sælger godt.