Billedkunstråd til unge i Nørre Aaby: Lad os skabe kunst i stedet for ballade

Kunst kan så meget, så måske det også kan være med til at løse udfordringerne med de unge, som den seneste tid har udøvet hærværk i Nørre Aaby. Det mener formanden for Middelfart Kommunes Billedkunstråd.

Nørre Aaby: Der skal løsninger på problemerne med de unge, der i løbet af efteråret har hærget blandt andet biblioteket, på bordet. Det har fået Middelfart Kommunes Billedkunstråd til at foreslå en idé, som skal engagere de unge i deres lokalområde i stedet for i at udøve hærværk.

- Vi vil være med til at gøre noget, og derfor vil vi gerne være med til at udtænke et kunstnerisk projekt, hvor de unge kan folde sig ud og bidrage til lokalsamfundet, siger Bodil Lütken, formand for Middelfart Kommunes Billedkunstråd.

Hun fortæller, at rammerne for projektet er brede og mulighederne mange. Middelfart Kommune vil hjælpe med finansieringen, og billedkunstrådet kan stille med en tovholder på projektet.

- Kunst kan så meget, så måske det også kan være med til at løse udfordringerne i Nørre Aaby, siger hun.