Billedgalleri: Bands fra hele byen rockede i Ungdomshuset Walker

Elever fra Lillebæltskolen optrådte med "Don't let me down" fra The Chainsmokers. Foto: Sofie Højlund Rasmussen

20 bands fra forskellige skoler i Middelfart Kommune var på scenen i Ungdomshuset Walkers årlige "Banddag".

Middelfart: Skoler fra hele kommunen var onsdag samlet i Ungdomshuset Walker om en fælles ting: Musikken. Både nyere sange som "Set fire to the Rain" af Adele og gamle klassikere som "Eye of the Tiger" af Survivor blev spillet af i alt 20 bands fra otte forskellige skoler til årets "Banddag", som blev afholdt af Middelfart Musikskole. - Alle bands har øvet sig op til den her dag, hvor de får muligheden for at spille foran et stort publikum, sagde Morten Andersen, der er souschef for Middelfart Musikskole. Skolerne har selv tilmeldt sig banddagen med de bands, de mente, var klar til at spille foran publikummer. Og selvom der var store portioner nervøsitet fra elevernes side, var arrangementet en succes. Det har det også været de andre år, mente Morten Andersen. - Der er selvfølgelig meget nervøsitet involveret, men eleverne får nogle store oplevelser ud af at stå på en scene og vise, hvad de kan musikalsk, sagde han.

Tinderbox-inspirerede scener Banddagen er blevet afholdt hvert år siden 2014, og hvert år er omkring 250 elever med. I år havde Fjelsted Harndrup Skole, Anna Trolles Skole, Lillebæltskolen, Strib Skole, Vestre Skole, Ejby Skole og Gelsted Skole alle tilmeldt bands. Derudover var der en optræden fra ældre elever fra Middelfart Musikskole. - Det viser især de yngre elever, hvad øvelse kan føre til, sagde Morten Andersen. Eleverne spillede på to forskellige scener i samme rum, og det skulle give banddagen, der varede tre timer, en festival-stemning. - Tidligere havde vi to scener i to forskellige lokaler, men i år er vi blevet inspireret af Tinderbox og har i stedet lavet to scener i samme rum for at gøre festivalen mere intens, sagde Morten Andersen.

Elever fra Lillebæltskolen optrådte med "Don't let me down" fra The Chainsmokers. Foto: Sofie Højlund Rasmussen

Morten Andersen er souschef hos Middelfart Musikskole, og han mener, at eleverne kan være stolte af deres optrædener. Foto: Sofie Højlund Rasmussen

Elever fra Lillebæltsskolen optrådte med "Don't let me down" fra The Chainsmokers. Foto: Sofie Højlund Rasmussen

